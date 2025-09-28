Гляжу в тебя, как в зеркало: как неправильный прикус влияет на красоту женщины

Фото, видео: 5-tv.ru

«Кривые зубы» могут быть причиной диспропорции всего лица.

Неправильный прикус — это не только «кривые зубы», но и диспропорция всего лица. Об этом 5-tv.ru рассказал стоматолог Рауф Агаев.

«Если у пациента тяжелый подбородок или впалые щеки, то, скорее всего, у него недоразвитая челюсть, а если асимметрия, то, возможно, у него перекрестный прикус», — подчеркнул доктор.

Рауф Агаев добавил, что, когда у человека неправильная осанка, это тоже приводит к проблеме смыкания зубов. Поэтому очень важно, чтобы стоматолог всегда работал в паре с ортодонтом, гнатологом и остеопатом. Благодаря этому важному фактору специалисты исправят прикус и наладят работу всего опорно-двигательного аппарата.

По словам эксперта, проверить, влияет ли прикус на профиль лица в домашних условиях, достаточно просто. Для этого нужно подойти к зеркалу, сомкнуть зубы и посмотреть, напряжена ли губа. Если человек не чувствует дискомфорта и может легко закрыть губы, то все в порядке.

