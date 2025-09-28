«Практически заменил мне отца»: Долина раскрыла, что ее связывало с Таничем

Фото, видео: Тушин Антон/ТАСС; 5-tv.ru

Поэта-песенника не стало 17 лет назад, певица до сих пор вспоминает о нем с теплотой.

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что очень скучает об ушедшем в 2008 году поэте-песеннике, тоже народном артисте РФ Михаиле Таниче. На пресс-конференции в ТАСС в канун юбилейного концерта в Кремле певица рассказала, что преклонялась перед его талантом и считала лучшим автором. Более того, для нее Танич стал практически родным.

«Одно дело писать тексты просто к песням, а другое дело поэтический стих. Вот стихи. Вот Танич писал стихи. Мне его очень не хватает. Потому что самое большое количество песен, которые я спела, это были его песни на его стихи. Мне его не хватает еще по-человечески, потому у меня папа очень рано ушел, ему было всего 58. И мне Михаил Исаевич заменил отца», — заявила Долина.

По словам исполнительницы, она буквально жила в доме своего автора и его супруги, тоже поэтессы, Лидии Николаевны Козловой, в годы совместного творчества. Певица бывала у них почти каждый день. По сей день она ценит мудрость Михаила Исаевича и его профессионализм.

Как отметила Долина, Танич никогда не спрашивал, о чем она хотела бы спеть, в отличие от других авторов. Он не задавал наводящих вопросов, а показывал диапазон возможностей. В долгих беседах с артисткой он составлял собственное мнение о волнующих ее темах, а затем создавал стихи — показывал сам, какой будет новая композиция, при этом оставляя ее личной.

«О чем мы обычно поем? Они просто бывают разные, эти стихи. Любовь — самое важное, что есть в нашей жизни. Напиши, покажи мне… Михайл Исаевич никогда не задавал мне вопросов. Он просто в разговоре в беседе нашей очередной на следующий день появлялись стихи. Мне его очень не хватает», — заключила Долина.

