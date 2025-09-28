«Все зашло дальше»: Саркози заявил, что не ожидал реального тюремного срока

Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Бывшего президента приговорили к пяти годам лишения свободы.

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не ожидал наказания в виде реального тюремного срока. Об этом он рассказал в интервью газете Le Journal du dimanche.

«Я был готов ко всему, но не к этому, признаюсь. Все зашло еще дальше, чем я мог себе представить, были нарушены все пределы верховенства закона. Даже в своих жестких требованиях Национальная финансовая прокуратура не просила об этом!» — заявил политик.

Кроме того, бывший глава Франции сообщил, что не понимает причин применения наказания без отсрочки. Также экс-президент добавил, что суд не нашел никаких отклонений в его налоговых декларациях за последние 20 лет. К тому же он сообщил, что не собирается уезжать из страны или же снова баллотироваться на должность президента. По словам Саркози, такое жесткое наказание суд решил применить, чтобы унизить его. Однако экс-президент считает, что таким образом судебная система «унизила Францию» в лице мирового сообщества.

Также бывший глава государства был поражен тому, сколько усилий было приложено, чтобы доказать его вину. Кроме того, по его словам, материал агентства Mediapart, в котором сообщалось о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии, не был включен в дело, так как в суде признали, что публикация «скорее всего, является ложной».

Саркози заявил, что считает себя невиновным, поэтому не будет просить у действующего главы государства Эммануэля Макрона помиловать его, так как это будет означать признание своей вины. Пока же бывший президент готов сесть в тюрьму.

Бывший президент Франции был приговорен к пяти годам лишения свободы 25 сентября по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании. В то же время Саркози оправдали по обвинениям в сокрытии хищений государственных средств и пассивной коррупции.

