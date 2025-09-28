В возрасте 103 лет скончался актер и режиссер Георг Троллер

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/via www.imago-images.de

С 1950 года он проживал в Париже.

Французский режиссер, сценарист и журналист Георг Штефан Троллер умер в Париже на 104-м году жизни. О случившемся сообщила его дочь Фенн Троллер. Некролог опубликован на сайте немецкой новостной программы Tagesschau.

За свою долгую жизнь Троллер сменил много профессий. Он родился в Вене в 1921 году в еврейской семье, которая занималась торговлей мехами. После аншлюса Австрии в 1938 году, он уехал сначала в Чехословакию, а затем во Францию. Оттуда же он попал в США. В 1943 году Троллер был призван в американскую армию, воевал в Европе. Будущий режиссер даже принял участие в освобождении концлагеря Дахау.

После войны Троллер вернулся в США, где изучал английский язык в Калифорнийском университете и театральное искусство в Колумбийском. В 1950 году он получил стипендию в Сорбонне и переехал в Париж.

Его профессиональный путь в качестве журналиста связан с радио RIAS в американском секторе Западного Берлина.

Кроме того, Троллер известен и как сценарист.

Также на счету режиссера множество наград и премий, среди которых и «Золотая камера».

