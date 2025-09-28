«Бог из смартфона»: чат-боты заменяют священнослужителей в США и Европе
Искусственный интеллект все чаще используется в религиозных приложениях
Религиозные приложения на базе искусственного интеллекта предлагают пользователям молитвы, проповеди и поддержку, но вызывают обеспокоенность специалистов.
На этой неделе совершенно неожиданный аспект применения искусственного интеллекта показал американский миллиардер Питер Тиль.
Он заявил, что контроль над этой сферой ускорит приход Антихриста. И это не метафора, Тиль говорил именно в религиозном смысле про Сатану.
Тиль человек очень своеобразный. Он одновременно вкладывает средства в боевой ИИ, то есть тот, который наводит на цели ракеты Израиля и Украины, между прочим, и при этом он продвигает религиозные приложения, в которых можно общаться с «цифровым священником», доверяя ему самое сокровенное. Так Богу или дьяволу служит искусственный интеллект американского миллиардера, разбогатевшего на убийствах? Корреспондент «Известий» Николай Мастеров решил разобраться.
Искусственный бог — от искусственного интеллекта. Молитвы, проповеди, библейские подкасты прямо в смартфоне.
Имамов, раввинов и пасторов на Западе вытесняют чат-боты. Оперативно и круглосуточно поддержат, отпустят грехи без лишних вопросов.
«Достаточно просто скачать приложение — вариантов много под любую религию, правда, ни одного бесплатного. Карманный бог стоит от пяти долларов в месяц. В чате ему можно задать любой вопрос. Впрочем, отвечает нейросоздатель чаще всего дежурными фразами. «Бог, я запутался, мне очень плохо!». Ответ: «Мне жаль слышать, что вам плохо. В такие моменты особенно важно помнить, что вы не одиноки», — провел эксперимент корреспондент «Известий» Николай Мастеров.
Bible-chat скачали уже больше 30 миллионов раз, это меньше чем за год, а приложение для католиков Hallow успело обогнать по числу загрузок самые популярные мессенджеры и стриминговые платформы.
«Мой сын загрузил это приложение, и за несколько месяцев не стало счастливого общительного подростка. Он вдруг стал агрессивным параноиком с паническими атаками, социофобией, стремлением ранить себя и мыслями о суициде», — рассказала мать пострадавшего подростка Джейн До.
Разочарование приходит вместе с прозрением: от нейросвященника соблюдение тайны исповеди ждать точно не стоит. Американцы вышли на митинги, узнав, кто создал виртуального «Создателя».
Один из главных инвесторов приложения Hallow — Питер Тиль — миллиардер с состоянием почти в десять миллиардов долларов. Он же — адепт запрещенного в России движения ЛГБТ* и серый кардинал Америки, любимые слова которого — Армагеддон и Антихрист.
В конце 1990-х Тиль считался соратником Илона Маска — вместе с ним разбогател на создании платежной системы PayPal.
PayPal разработал системы для выявления мошенничества и преступлений на платформе. Что, если бы они могли использовать схожее мышление для анализа мира в целом? Поэтому Тиль отказался от своей сети, чтобы основать новую компанию.
Компанию, без участия которой сейчас не обходится ни один серьезный вооруженный конфликт. Организация «Палантир» как всевидящий камень Толкиена: специализируется на сборе и анализе данных по всему миру. Компания получила миллиарды из фондов ЦРУ на финансирование преступлений украинских неонацистов.
Оценка действий войск на линии фронта, анализ данных с дронов, определение местоположения противника, выбор методов уничтожения целей — все это делает искусственный интеллект. Точнее учится на настоящем конфликте и реальных жертвах.
«Это изменит ход ведения войн. Ведь теперь у маленькой страны есть героизм и программное обеспечение, способное победить Голиафа!» — заявил один из основателей компании «Палантир» Алекс Корп.
После украинского опыта разработками «Палантир» заинтересовались и в Израиле.
«В 12-дневной войне в июне Израиля и Ирана применялись израильтянами конкретные программы. Обе они построены на базе программного обеспечения «Палантир», — прокомментировал ситуацию политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив.
Системы наведения с искусственным интеллектом применяют ЦАХАЛ для ударов по гражданским целям в секторе Газа.
Среди клиентов Тиля — ФБР, Агентство национальной безопасности, Командование Сил специальных операций, Корпус Морской Пехоты, ВВС и даже Налоговое управление США.
«Палантир» крадет наши персональные данные, чтобы затем использовать их против нас, прикрываясь законом», — сказала участница протеста Кони.
Приложения «Палантира» умеют следить за каждым шагом миллионов людей из 300 городов — и это не только Европа и США.
«Они хотят знать, какие сайты вы посещали, возможно, даже что говорят ваши электронные письма и текстовые сообщения. Практически нет предела тому, что они могут собрать с вашего телефона, когда вы используете эти приложения», — предупредил бывший агент ЦРУ Майк Харрис.
Данные миллиардов простых пользователей нужны, чтобы создать полную картину о происходящем в каждой стране.
И вот он, идеальный инструмент — на первый взгляд безобидный нейро-чат, которому доверяют тайны, страхи, грехи.
«Это мечта любого шпиона — получать таким образом регулярно информацию, которая, может быть, на первый взгляд сейчас не принесет какого-то желаемого эффекта, но она копится, она систематизируется», — заявил член экспертного совета комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества Игорь Иванишко.
Проникнуть в сознание пользователей и ловко манипулировать — в этом нейросеть тоже преуспела.
«Люди могут начать принимать решения — иногда неправильные — полагая, что с ними говорит сам Бог. Все эти боты созданы так, чтобы удерживать пользователя как можно дольше», — поделился профессор философии в North-West University Анне Верхофа.
А еще священная нейросеть вдруг может заняться рекламой. Например, бот-священник Отец Джастин — от медиакомпании Catholic Answers — внезапно стал предлагать крестить детей в лимонаде одной конкретной марки.
А от продвижения конкретных товаров и фишинга пользовательских предпочтений недалеко и до мошенничества. Но вот что действительно бьет в самое сердце: бот под маской бога изолирует пользователя — и от церкви, и от общины.
«Невозможно исповедаться интернету, невозможно исповедоваться чат-боту, потому что для того, чтобы исповедь была принята, лицо, которое ее принимает, должно быть рукоположенным», — сказала научный сотрудник ФГБОУ МГЛУ, юрист Ольга Стрекалова.
Впрочем, представители русской православной церкви все же уверены: наши люди на такое не поведутся.
«Верующий человек, церковный человек никогда на такую клюкву раскидистую не пойдет. Вера и искусственный интеллект — это совершенно несопоставимые вещи, здесь даже не надо их рядом ставить», — рассказал священник белорусской Православной Церкви, насельник Никольского монастыря в Гомеле, архимандрит Савва.
Да и смартфону никогда не заменить чувства причастности к общему делу, искренних, а не дежурных советов, помощи близких — того, что дает церковь, а не бот, возомнивший себя Богом.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
