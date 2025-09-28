Фото, видео: Reuters/Bing Guan; 5-tv.ru

Произошел разворот Тбилиси с откровенно пронатовского курса.

Заявление Владимира Зеленского, что он не против выборов и готов на них не пойти выглядит как мини сенсация. Да, конечно, он все обставил возможными условиями, мол если бы ды кабы. Но сам факт. Раньше категорически отвергал даже такой вопрос — под предлогом военных действий.

Чувствует, что вопрос его легитимности без выборов ставят и на Западе. И все равно такие заявления выглядят как кокетство. Мол, ну поуговаривайте меня, поуговаривайте. А вдруг не будут уговаривать? Ведь есть и альтернативный кандидат — бывший главком ВСУ Валерий Залужный, тот что сейчас послом в Лондоне трудится.

Он снова выступил в печати с программной статьей и хоть не прямо, но признал, во-первых, что в 2023 году у него был провал, но из-за козней врагов. В 2024 году у Сырского с заходом в Курскую область по сути был тоже — провал. Но это потому что Сырский сам сплоховал. Ну и наконец, заявил, что Россия то — быстро учится на ошибках и захватывает технологическую инициативу. И да Залужный не мечтает о возврате территорий силой. И вообще киевским войскам нужно готовиться к ухудшению ситуации на фронте. А между строк читается — потому что Зеленский сам дурак и этого не видит.

Но, конечно, Залужный так прямо не скажет. По крайней мере пока. Но в том то и новость, по сравнению с прежними годами — что Зеленский перестал быть священной коровой. Ему уже не вручают премии, не зовут на «Оскар». И его вполне могут приложить в ответ на дерзость. С трибуны ООН Зеленский что-то такое высокомерное сказал в адрес Грузии. Так там молчать не стали.

«Этот, так называемый, политик посмел и в очередной раз высказался о Грузии негативно. Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорблять и напрямую призывать нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит», — возмутился председатель фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалиа.

Ираклий Кирцхалиа не рядовой депутат, а председатель фракции партии «Грузинская мечта», то есть лидер парламентского большинства. Представителям этой партии хватило смелости и воли остановить скатывание страны в неолиберальную пропасть, не согласиться на авантюру открыть второй фронт против России.

Хоть им и тяжело приходится в отставании своей точки зрения, и разворот Тбилиси с откровенно пронатовского курса. Завтра на этот же путь может встать еще одна постсоветская республика — Молдова.