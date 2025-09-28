Война роботов: российские военные продвигаются на краснолиманском направлении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев; 5-tv.ru

За минувшую неделю ВС РФ освободили еще семь сел.

Среди новых руководителей регионов трое имеют непосредственное отношение к СВО. Евгений Первышов, возглавивший Тамбовскую область, прошел путь от рядового до командира в подразделении аэроразведки, прошел управленческую школу «Время Героев». Мария Костюк — теперь глава Еврейской автономной области, после того как ее сын погиб в бою, всю себя посвятила волонтерской работе, в том числе руководила программой «Время героев». Ирина Гехт — возглавляла правительство Запорожской области, теперь — губернатор Ненецкого автономного округа. Им до Трампа и его кульбитов — бесконечно далеко.

А вот в Киеве слова американского президента восприняли близко в сердцу. Даже слишком. В духе «господин назначил меня любимой женой». Да так, что на радостях ВСУ нанесли удар дронами по Новороссийску. С моря и с воздуха. Два человека погибли, 12 были ранены. Большую часть морских дронов удалось уничтожить в море. Кадрами поделилось Минобороны.

В самом Новороссийске среди поврежденных зданий оказался офис КТК — международного нефтепровода, по которому качается нефть из Казахстана. Причем атака произошла на следующий день после встречи Зеленского с президентом Токаевым в Нью-Йорке. Впрочем, не привыкать. Киев всегда плюет в руку дающего в надежде, что от этого давать будут больше.

На ситуацию на поле боя это никак не влияет. За неделю освобождено еще семь сел, в том числе такое знаковое, как Юнаковка в Сумской области — оно было главным плацдармом для вторжения ВСУ в Курскую область. Отсюда шли на прорыв границы, а потом тут был основной транспортный узел.

Все лето бились десантники за Юнаковку и вот дожали. Итого 212 населенных пунктов освобождено с начала года. Почти 5 000 квадратных километров, подсчитали в Минобороны и опубликовали детальную карту зоны боевых действий. Мы видим в двух местах удивительную конфигурацию — где неровные линии, а такие, как зубья расчески, в районе Красноармейска и севернее на подступах к Лиману, это значит, что тут идут особенно ожесточенные бои буквально за каждое поле, за каждую посадку. И позиции сторон находятся подчас вперемешку. Как приходится воевать в таких условиях, узнал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

На краснолиманском направлении в полосе наступления группировок войск «Запад» и «Юг» боевые действия окончательно превратились в войну людей против роботов.

«Сейчас самое страшное, это мне кажется, „ждуны“. Есть лесополки, есть поля. Когда ты перебегаешь на середине поля, он взлетает. Ну, то есть неожиданно, спрятаться некуда», - рассказал военный ВС РФ с позывным «Ворон».

Маленький беспилотник со взрывчаткой внезапно вылетает из кустов и бьет жертву наверняка. Буквально — секунды. Раньше это было редкостью. Но теперь обе стороны используют «ждунов».

Приходилось слышать такие рассказы, что FPV-дроны и лес — понятия не очень совместимые. Но на самом деле мы видим, как он прекрасно обруливает все эти стволы.

Выйти с врагом один на один, вступить в горячий стрелковый бой теперь почти невозможно. На огромных просторах не ездит и не шевелится почти ничего. Кругом зона смерти, в которой малые группы бойцов по два-три человека, тщательно замаскировавшись, подкрадываются друг к другу.

«С птичками скрытно двигались, достаточно быстро. От укрытия к укрытию», - рассказал военный с позывным «Светлый».

Подразделения группировки войск «Юг» взяли Переездное — небольшой пригород Северска. Копили силы здесь — месяц! Финальный рывок нашей пехоты стал фатальным для врагов.

«В самом конце, там, в основном мобилизованные, им некуда отходить», — рассказал военный с позывным «Светлый».

С другой стороны — после того, как силы группировки «Запад» взяли Серебрянский лес, армия двинулась от него на юг, а также на небольшие поселки Кировск и Ямполь. Украинский город Северск из-за этого сразу оказался под угрозой окружения.

Снабжение Северска прекратится со дня на день. Тем временем война роботов на окраинах разгорается с новой силой. Этот боец на себе испытал, что такое рой и маниакальное желание ВСУ добивать. После того как он был ранен, дроны караулили его всю ночь, постоянно сменяясь, надеясь на то, что за ним придет эвакуационная группа.

«Укрылся где-то в метровых кустарниках. И лежал, где-то часов девять было, пока меня перестали сторожить. Всю ночь. Они пока другая не улетит замена, другая не улетает», - рассказал боец ВС РФ с позывным «Электрик».

Петр залечил рану и продолжает воевать. Он из пограничья Белогородской области. В его родном селе украинские дроны ведут настоящую охоту за гражданскими. Ему в помощь армия отрядила своих дроноводов, а кроме того, снабдила и наземными боевыми роботами. Теперь пулемету на поле боя не нужен стрелок.

«Вручную, с пульта, оператор сидит в комфорте, может сидеть на другой точке планеты и работать спокойно себе по противнику», - рассказал военный ВС РФ с позывным «Ланцет».

Эту новинку уже выпустили в поля и опробовали в бою. Эффект от ее применения в прямом смысле слова — оглушительный.

