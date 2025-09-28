В Москве загорелся собачий приют: 13 животных погибли, один человек пострадал

Фото, видео: 5-tv.ru

Смотритель территории получил серьезные ожоги и был госпитализирован. По одной из версий очевидцев, его неосмотрительность могла стать причиной пожара.

В одном из московских приютов заживо сгорели по меньшей мере 13 собак, одни человек получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Пожар произошел, предположительно, из-за непотушенной сигареты, однако точные причины происшествия еще не установлены. С территории, спасаясь от огня, сбежали около 30 животных — те, что сумели сделать подкоп в вольерах. Из разыскивают сотрудники организации.

Как рассказал корреспонденту 5-tv.ru очевидец Виталий Ознобишин, он увидел пламя случайно, находясь с коллегой в машине неподалеку. Всполохи поднимались на высоту пять-семь метров. Мужчины тут же набрали номер 112 и вызвали пожарных. Это произошло около полуночи, в течение нескольких минут спасатели были на месте, пожар удалось усмирить.

Без жертв не обошлось. Ими стали беззащитные питомцы, запертые в своих клетках. Пострадавший — один из работников приюта, дежуривший ночью. Мужчина сильно обгорел, его выносили с территории на носилках, после чего экстренно доставили в больницу.

«Там что-то с проводкой. Может быть, он уснул, может, печку какую, отопление поставил, и вот загорелось. Так что вот так будьте аккуратнее… Разбежалось много собак, там на территории штук десять мы точно видели. За собаками нужно смотреть, и не один человек. Их здесь много! Мы ездим, видим, их тут сотни, может быть. И один человек там сидит, и тот сгорел. Кто за ними смотреть будет?» — сказал Ознобишин.

Другая работница приюта сообщила корреспонденту, что пострадавший сторож не был алкоголиком, который мог бы по невнимательности поставить под угрозу животных. Однако она не исключает, что именно он спровоцировал пожар. Женщина слышала разговоры коллег — кто-то упоминал, мол, сторож отмечал день рождения, после чего уснул, скорее всего, с зажженной сигаретой.

«Говорят, он не потушил сигарету, очаг возгорания был там, где он отдыхал после дня рождения. В 22:30 все еще было нормально. Я считаю, это безответственность», — заявила сотрудница приюта.

На месте происшествия работают экстренные службы. Специалистам только предстоит установить все обстоятельства ЧП и найти его причину. На территории слышен непрерывный лай взбудораженных собак, звуки спецтехники, крики людей. Точное количество погибших и сбежавших питомцев только предстоит выяснить.

