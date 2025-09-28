«Рой беспилотников»: в немецком МВД сообщили о росте угроз на севере страны

Фото: 5-tv.ru





В Германии заговорили о создании центра защиты от дронов.

На севере Германии якобы появился «рой беспилотников». Из-за этого в ряде регионов возрос уровень угрозы. Об этом сообщил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт. Его слова приводит журнал Stern.

«Угрозу, безусловно, можно классифицировать как высокую», — отметил чиновник.

Кроме того, министр добавил, что в Германии необходимо создать центр защиты от беспилотников. К тому же, по словам Добриндта, в ФРГ намерены предоставить бундесверу больше возможностей для обороны страны от дронов.

Ранее 26 сентября глава МВД земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии Сабина Зюттерлин-Вак сообщила, что в небе над регионом были обнаружены несколько беспилотных летательных аппаратов. Никаких других подробностей чиновник не предоставила.

Кроме того, о появлении беспилотников в своем воздушном пространстве уже несколько дней сообщают власти Дании. Дроны были замечены над аэропортами и военными объектами. До сих пор неизвестно, к какой стране относятся БПЛА.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал инцидент с якобы российскими беспилотниками в Польше.

