Человек погиб при столкновении автомобиля с пассажирским поездом в Дагестане

Причины аварии пока не установлены, проводится прокурорская проверка.

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом Москва — Дербент на железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги (Дагестан). В результате аварии один человек погиб. По данным источника 5-tv.ru, это водитель машины, спасти его не удалось. Инцидент не повлиял на движение транспорта в районе, о задержках не сообщается.

Представители Южной транспортной прокуратуры в официальном Telegram-канале заявили, что по факту ДТП организована проверка. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Махачкалинского транспортного прокурора. Причины происшествия пока не известны, специалисты устанавливают все обстоятельства столкновения.

«Махачкалинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сказано в публикации

