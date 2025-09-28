Фото: Reuters/Caitlin Ochs

Как российский министр поучил и поругал западную прессу?

Нельзя отвергать диалог, какими бы ни были отношения между государствами, и это понимают в США — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках своего выступления на площадке ООН он отметил попытки «дворцовых переворотов» в самой организации, напомнив о риторике Запада о «цветущем саде» и «джунглях» остального мира. Подробности событий, происходивших в Нью-Йорке, — в материале «Известий».

Действия Израиля ведут к разрушению авторитета ООН на Ближнем Востоке

Reuters

Юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН выдалась напряженной, как и положено форуму, где собираются представители стран с противоположными позициями.

Не обошлось и без технических сбоев: от отключения суфлеров до застывших эскалаторов. Российская делегация также столкнулась с подобными ситуациями. Так, перед выступлением Сергея Лаврова, председатель Генассамблеи и экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок либо отключила микрофон на словах «Российская Федерация», либо это сделал кто-то другой. Если это было сделано умышленно, то выглядит это мелочно. Трудно поверить, что кто-то до сих пор не знает, кого представляет Лавров. В отличие от него, самой Бербок подобная известность, скорее всего, не грозит.

Палестино-израильская проблема и атаки Израиля на соседей стали центральными темами недели. Массовые демонстрации и столкновения в Нью-Йорке постоянно напоминали о конфликтах в других регионах мира.

Министр отметил, что действия Израиля против палестинцев, а также агрессия в отношении Ирана, Йемена, Катара, Ливана, Сирии и Ирака могут привести к взрыву всей ситуации на Ближнем Востоке.

«Россия осудила нападение боевиков ХАМАС на мирных израильтян 7 октября 2023 года. Однако жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания. Нет никакого оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками и от голода гибнут палестинские дети, разрушаются больницы и школы, сотни тысяч людей лишаются крова. Нет оправдания планам по аннексии Западного берега реки Иордан. Фактически мы имеем дело с попыткой своего рода государственного переворота с целью похоронить решения ООН о создании палестинского государства», — заявил Сергей Лавров.

Он также упомянул о признании Палестины рядом западных стран, которое состоялось лишь спустя десятилетия после аналогичных шагов со стороны большинства государств, включая Россию.

«Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам. Корень проблем — непрекращающиеся попытки разделить мир на своих и чужих, на демократии и автократии, на цветущий сад и джунгли, на тех, кто за столом и кто в меню. На избранных, которым дозволено всё, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы «золотого миллиарда», — заявил Сергей Лавров во время выступления.

Россия открыта к диалогу по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отвечая на вопросы западной прессы, глава МИД обратил внимание на то, что Украина — единственная страна, где на законодательном уровне запрещен родной язык почти половины населения. Он привел в пример арабский язык в Израиле и иврит в арабских странах — ни один из них не запрещен, в отличие от русского на Украине.

Сергей Лавров напомнил о первом пункте Устава ООН, где указано требование уважать права человека и основные свободы, независимо от расы, пола, языка или вероисповедания.

Российская делегация раздала журналистам материалы, в которых приведены заявления киевских и западных политиков, разжигающих ненависть. Среди прочего была и брошюра GFCN с разоблачениями дезинформации, распространяемой Киевом и его союзниками. В ней поднималась тема дискриминации русскоязычного населения и убийств российских журналистов.

МИЦ «Известия» потеряли троих корреспондентов в зоне боевых действий, были ранены и другие журналисты. Эти факты были проигнорированы в отчетах ЮНЕСКО.

Москва остается открытой к обсуждению устранения корней конфликта, что может привести к завершению боевых действий. Права русскоязычных жителей Украины остаются приоритетом для РФ, подчеркнул Лавров.

Он напомнил о событиях в Буче, по поводу которых Россия не получила от ООН никакой внятной информации. «Мы три года просим Генсека обнародовать имена тех, чьи тела были показаны в сюжете BBC. Ответ пришел только этим летом — и в нем говорится, что назвать имена невозможно или нецелесообразно».

Лавров также упрекнул журналистов, проигнорировавших его призыв расследовать трагедию в Буче.

США осознают важность диалога

РИА Новости

Комментируя противоречивые заявления Дональда Трампа, министр назвал их примером «гибкой политики». По его словам, у каждой администрации свой стиль, но в США понимают, что отказываться от диалога — неправильно.

«В публичной дипломатии многое произносится из специфики момента. Моментов много, и специфика меняется», — заметил дипломат.

Лавров также подчеркнул, что любые летательные аппараты, нарушившие границы воздушного пространства РФ, будут уничтожены. Это заявление прозвучало на фоне инцидентов в Эстонии и Польше как предупреждение тем, кто хочет спровоцировать Москву.

Россия созовет заседание СБ ООН 24 октября

www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

В вопросе реформирования ООН Лавров напомнил, что Россия поддерживает необходимость изменений и 24 октября, в День основания организации, проведет специальное заседание Совбеза.

«Нельзя допускать попыток „дворцового переворота“ в секретариате, его приватизации небольшой группой стран. Состав секретариата должен отражать новые реалии, обеспечивать справедливую представленность стран мирового большинства», — добавил Сергей Лавров.

Он указал на признаки нацизма и милитаризма, усиливающиеся на Западе, а также на риторику некоторых европейских лидеров, которые допускают возможность третьей мировой войны.

Москва не призывает к революциям. Россия испытала их уже достаточно, в заключен е заметил Лавров. По его словам, наша страна просто настаивает на соблюдении Устава ООН всеми государствами без двойных стандартов — только так можно сохранить наследие основателей ООН.