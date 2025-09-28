«Нарцисс и лгун»: Любовь Виролайнен рассказала о разводе с Плотниковым

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Актер находился на съемочной площадке, когда артистка боролась за жизнь их дочери.

Артисты Любовь Виролайнен и Константин Плотников развелись из-за поведения второго. Об этом актриса сообщила в личном блоге.

«Для всего мира ты — примерный муж и отец, который постит милые фотки с дочкой. А для нас, внутри семьи, — самовлюбленный нарцисс, изменщик и лгун, который не помог ни с одним бытовым вопросом, ни с одной ночной бессонницей ребенка, ни с одной слезой», — отметила знаменитость.

Актриса уточнила, что Плотников сильно изменился, когда стал успешным. По ее словам, в нем было гораздо больше «чистоты», когда актер работал дворником. С приходом успеха в семье появились упреки и измены.

Кроме того, Виролайнен сообщила, что на самом деле написать режиссеру сериала «Король и Шут» Плотникову предложила именно она. Однако сам актер во всех интервью заявляет, что это была его идея.

Артистка добавила, что Плотников находился на съемочной площадке, когда ей пришлось бороться за жизнь их дочери Евы.

Как уточнила Виролайнен, документы на развод она подала сама. В свою очередь бывший муж даже не пришел в суд.

«Мы расстались лютыми врагами. Его отношение ко мне как к женщине и как к матери его ребенка, — неприемлемо. <…> Я отпускаю нашу историю с миром. Мы с дочкой идем дальше — навстречу свету, любви и настоящим людям», — заявила актриса.

