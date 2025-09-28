Офис Бербок объяснил отключение ее микрофона на словах о России

Офис Бербок отказался отвечать за отключение ее микрофона на словах о России

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

Техника сдала сбой в момент представления российской делегации. Или аппаратура ни при чем?

Отключение микрофона председателя 80-й Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Анналены Бербок в момент представления российской делегации — техническая ошибка. Этот случай никак не связан со спикером и ее сотрудниками, а вопросы лучше задать секретариату международной организации. Так в офисе Бербок прокомментировали сложившуюся ситуацию в беседе с журналистами ТАСС.

«Офис председателя ГА не отвечает за технические аспекты в зале ГА, это ответственность секретариата ООН. Просим вас обратиться в офис представителя генерального секретаря, где вам смогли бы помочь с этим вопросом», — сказала представитель офиса Ла Нейс Коллинз.

В Нью-Йорке 9 сентября 2025 года открылась 80-я сессия Генассамблеи ООН, она продлится до 8 сентября 2026-го. Председателем была выбрана бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок. Тема главного органа звучит так: «Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед».

Отключение микрофона во время выступления председателя ГА вызвало спорты. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала секретариат ООН разобраться в причинах инцидента. Как ранее писал 5-tv.ru, она предположила: либо кто-то выключил технику на словах «Российская Федерация», либо это сделала сама Бербок.

