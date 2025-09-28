Фото: www.globallookpress.com/ Dts Nachrichtenagentur

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Премьер-министр подчеркнул, что Украина без поддержки НАТО и ЕС давно бы развалилась.

Украине следует прекратить донимать Венгрию. Об этом в личном блоге в социальной сети X сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Венгрия — член НАТО и ЕС. Украина давно бы развалилась без поддержки этих двух организаций. Президент (Владимир. — Прим. Ред.) Зеленский, при всем уважении, прекратите нас донимать!» — заявил политик.

Такое сообщение премьер-министр опубликовал в ответ на обвинения со стороны Киева в нарушении своего воздушного пространства якобы венгерскими беспилотниками.

Президент Украины 26 сентября сообщил о нарушении воздушного пространства страны якобы венгерским беспилотным летательным аппаратом. Как считает Зеленский, дроны могли заниматься сбором развединформации о промышленной инфраструктуре приграничных регионов Незалежной.

В то же время официальные лица в Будапеште опровергли все обвинения. Венгерские военные утверждают, что их беспилотники не осуществляли полетов вблизи границы.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, данный инцидент является примером «хунгарофобии» (ненависти к венграм).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Венгрию и Словакию лишают права голоса за отказ противостоять России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.