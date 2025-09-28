Минобороны предложило изменить список запрещающих службу по контракту болезней

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Действующий перечень недугов состоит из 26 пунктов, он был принят в 2023 году. Что еще ограничит набор военных?

Количество заболеваний, которые не позволят ограниченно годным к военной службе россиянам заключить контракт с Минобороны РФ, предложили расширить. Действующий с 2023 года список недугов содержит 26 пунктов, в новом, если он будет принят, появятся еще девять — итого 35. Соответствующая информация размещена на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

«Проект „Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ в период мобилизации, в период военного положения и в военное время“. (Проходит) этап антикоррупционной экспертизы», — сказано на портале.

Инициатива разрабатывается в рамках реализации федерального закона № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предложение о расширении списка диагнозов уже опубликовано. В частности, к существующему перечню добавится эпилепсия. Подчеркивается, что даже редкие приступы (меньше пяти в год) станут препятствием к заключению контракта.

Кроме эпилепсии авторы инициативы назвали сердечную недостаточность III функционального класса, гипертонию II стадии с артериальной гипертензией II степени при наличии церебральных расстройств, а также стойкое понижение слуха, повреждения аорты, артерий и вен и челюстно-лицевые аномалии.

Приказ об утверждении списка из 26 болезней, лишающей гражданина возможности заключить контракт, в сентябре 2023 года подписал бывший министр обороны Сергей Шойгу. Он был разработан для реализации закона, позволяющего судимым россиянам проходить военную службу.

В сентябре 2025-го правительственная комиссия по законопроектной деятельности РФ одобрила идею ужесточения мер ответственности для оформивших контракт бывших заключенных. В рамках инициативы наказание за самовольное оставление части вырастет с пяти до 7-12 лет.

