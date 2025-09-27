Публичная дипломатия: Лавров прокомментировал слова Трампа о «бумажном тигре»

Фото: Reuters/Ken Cedeno

Президент США использовал такое выражение по отношению к России после своего выступления на Генассамблее ООН.

Президент США Дональд Трамп больше не считает Россию «бумажным тигром». Его слова являются проявлением публичной дипломатии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

«Через день президента Трампа спросили, считает ли он Россию по-прежнему „бумажным тигром“, и он ответил отрицательно», — заявил дипломат.

По словам Лаврова, по этой причине нет никакой необходимости комментировать каждый термин в риторике. Кроме того, министр отметил, что в публичной дипломатии находят применение самые разные способы, инструменты и приемы.

Президент США выступил на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября. После этого глава Белого дома назвал Россию, похожей на «бумажного тигра», так как, по его мнению, военные действия на Украине можно было завершить меньше, чем за неделю. Однако позже Трамп заявил, что больше никогда не употребит данное выражение по отношению к кому-либо.

