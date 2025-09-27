Захарова: ООН стоит разобраться в отключении микрофона у Бербок на словах об РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Официальный представитель МИД России не исключила и того, что председатель Генассамблеи сама могла выключить аппаратуру.

Секретариату ООН следует разобраться с инцидентом, когда в момент представления российской делегации у председателя 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналены Бербок отключился микрофон. С таким предложением выступила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У (Анналены. — Прим. Ред.) Бербок либо выключили микрофон на словах „Российская Федерация“, либо она сама», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, Секретариату ООН следует разобраться в случившемся инциденте.

Ранее сообщалось, что Бербок перед началом пленарного заседания высокого уровня, на котором обсуждали 80-ю годовщину создания ООН, была вынуждена четыре раза просить делегатов занять свои места.

В Нью-Йорке 9 сентября 2025 года открылась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ее работа завершится 8 сентября 2026-го. Председателем Генассамблеи избрана бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок. Тема же главного органа звучит так: «Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед».

