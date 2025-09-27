Фото, видео: © Getty Images/Alan Harvey - SNS Group / Contributor; 5-tv.ru

Разведка активно раскрывает лица тех, кто устраивает подобные провокации.

Великобритания помогает Украине осуществлять все «пакости» против России. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

По словам главы МИД РФ, Великобритания на протяжении долгих лет участвует в агрессивных действиях против России.

«Я знаю наверняка, что помогают украинцам во всех этих пакостях британцы, как они это делали много столетий на нашем геополитическом пространстве», — уточнил политик.

Также Лавров добавил, что в России эффективно работает разведка, которая раскрывают сущность тех, кто устраивает подобные провокации.

«Россия не потерпит каких-либо нарушений территорий или воздушного пространства. Те, кто решится на такой шаг, очень сильно пожалеют», — дополнил министр.

