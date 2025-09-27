Лавров предупредил ООН о риске «дворцового переворота»

Лавров: Россия призывает не допустить дворцового переворота в ООН

Секретариат организации нельзя превращать в инструмент узкой группы стран.

Россия призывает предотвратить «дворцовый переворот» в Секретариате ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Нельзя допускать попыток „дворцового переворота“ в Секретариате, его приватизации небольшой группой стран», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, состав исполнительных органов должен отражать новые мировые реалии и обеспечивать справедливое представительство стран глобального большинства.

Лавров добавил, что Россия как председатель Совбеза планирует 24 октября, в День ООН, провести специальное заседание, посвященное развитию организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров заявил о попытках разделить мир на «своих» и «чужих». По его словам, грубое пренебрежение принципом равенства ряда государств подрывает доверие к международному праву и ведет к новым кризисам.

Лавров напомнил, что Устав ООН задумывался как «яркий маяк сотрудничества», и его принципы должны соблюдаться всеми странами без исключения.

