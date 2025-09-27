ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки.

Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки повреждены жилые и коммерческие объекты, а также автомобили.

«В результате прилета в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены десять автомобилей», — написал глава региона.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

