Кира Найтли отказалась возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря»

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Британская актриса Кира Найтли отказалась возвращаться к роли Элизабет Суонн во франшизе «Пираты Карибского моря». Об этом пишет газета The New York Post.

Актриса заявила, что уже не помнит, чем завершилась история ее героини. Более того, не было никаких разговоров о возобновлении съемок.

«Что с ней произошло? Это было очень давно, я даже не помню, что случилось. Так что не совсем уверена, куда она должна идти дальше. Наверное, она должна быть пиратом», — говорит Найтли.

Вместе с актерами Орландо Блумом и Джонни Деппом Найтли сыграла в первых трех частях фильма, которые были выпущены в 2003, 2006 и 2007 годах. На момент выхода первой картины британской актрисе было всего 18 лет.

Орландо Блум ранее говорил, что для успешной реализации новой части «Пиратов Карибского моря» нужно воссоединить всех оригинальных актеров. Однако Найтли для себя решила, что возвращаться к съемкам картины не будет. Причиной этому она назвала высокую нагрузку на других проектах.

Также британка призналась, что участие в этом проекте сказалось на ее психическом здоровье. В 2018 году она призналась, что ей поставили диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство», когда ей было 22 года.

