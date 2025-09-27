Рэпер Xzibit назвал российских женщин прекрасными

Фото: www.globallookpress.com/Kay Blake

Артист признался, что ценит красоту девушек по всему миру.

Российские женщины — прекрасны. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился американский рэпер, актер и телеведущий Xzibit, настоящее имя которого Элвин Натаниэль Джойнер IV.

По словам исполнителя, он ценит красоту девушек по всему миру, поэтому РФ — не исключение.

«Девушки красивы на каждом континенте, это так. Так что приехать в Россию и увидеть красивых женщин, и, знаете, хорошую обстановку, которая здесь у вас, это всегда хорошо. Да, женщины прекрасны!» — подчеркнул он.

До этого уточнялось, что выступление рэпера Xzibit пройдет в московских «Лужниках» и станет первым в России за последние шесть лет. Для российской публики исполнитель выступал на фестивале «Ритм моего города» на ВДНХ последний раз в 2019 году.

Всего у рэпера Xzibit восемь сольных альбомов. Исполнитель известен по совместным работам с такими зарубежными музыкантами, как Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. К тому же артист принимал участие в фильмах «Восьмая миля», «Цена измены», а также был ведущим шоу телеканала MTV «Тачка на прокачку» с 2004 по 2007 годы.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский рэпер Xzibit удалил пост о запланированных концертах в России. Он собирался отправиться в тур по России с фолк-поп-группой Otyken, состоящей из коренных народов Сибири.

