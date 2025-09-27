Зеленский заявил об использовании ВСУ переданного Израилем комплекса Patriot

Фото: www.globallookpress.com/Michael Fischer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также глава киевского режима заверил, что еще две новые системы Украина получит осенью.

Израильский комплекс Patriot уже месяц используется боевиками ВСУ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, его заявление приводит УНИАН в своем Telegram-канале.

По его словам, еще две системы Украина получит осенью. Однако он не уточнил, от какой страны поступят комплексы и какие именно детали поставок обсуждаются.

До этого же Израиль отрицал передачу Украине систем ПВО и заверял Москву, что подобные поставки не ведутся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский может пойти на провокацию в Приднестровье накануне выборов. Поводом для этого называют неудачи Украины на фронте. В Евросоюзе даже допускают сценарий оккупации Молдавии, а в Одессе, по некоторым данным, могут разместить десант НАТО для давления на Приднестровье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.