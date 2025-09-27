Сын звезды сериала «Глухарь» Гавриловой назвал причину ее смерти

Актриса из сериала «Глухарь» Гаврилова умерла из-за проблем с печенью

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Церемония прощания с актрисой состоится 29 сентября.

Причиной смерти звезды сериала «Глухарь» Людмилы Гавриловой стала продолжительная болезнь. Об этом сообщил сын актрисы Таир Газиев в ходе беседы с ТАСС.

«Причина смерти — хроническая недостаточность печени», — уточнил он.

Ранее сын артистки тепло отозвался о покойной матери в личном блоге в социальной сети Instagram*.

«Она была нашей Люсьен, вашей Пеппилоттой-длинный-чулок — яркой и светлой, неугомонной и дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей. Для зрителей она останется актрисой, подарившей незабываемые роли, для коллег — примером преданности профессии, а для меня же она навсегда — мама, человек огромного сердца», — дополнил Газиев.

Актрисы не стало 24 сентября на 74-м году жизни. Прощание пройдет 29 сентября в 11:00 в Николо-Архангельском крематории в подмосковной Балашихе.

Гаврилова известна не только по сериалу «Глухарь». Она также снималась в таких проектах, как «Тимур и его команда», «Мимино», «Солдаты».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ