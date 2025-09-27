«Борьба из-за денег»: в семье Брюса Уиллиса назревает конфликт из-за наследства

Фото: www.globallookpress.com/Brian Douglas Stills 2019

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Близкие недовольны, что Эмма Хеминг получила доступ к состоянию страдающего от деменции актера.

В семье 70-летнего актера Брюса Уиллиса назревает конфликт из-за нажитого «крепким орешком» состояния, которое оценивается в 250 миллионов долларов. Об этом сообщает RadarOnline.

Исполнитель роли Джона Макклейна уже несколько лет борется с фронтотемпоральной деменцией. Его вторая жена, 47-летняя Эмма Хеминг, с момента диагноза в 2022 году взяла на себя полный уход за мужем.

«Эмма сейчас испытывает огромное давление. Она не только следит за состоянием Брюса, но и уже получила право распоряжаться его огромным состоянием, что раздражает других близких Брюса», — сообщил изданию источник, близкий к семье.

Инсайдеры утверждают, что именно эта тема стала источником конфликтов между Эммой и старшими дочерьми Уиллиса от брака с Деми Мур — Румер, Скаут и Таллулой.

«Все чувствуют, что может разразиться борьба из-за денег, даже если никто открыто в этом не признается», — говорится в материале.

При этом близкие неоднократно подчеркивали, что Эмма крайне осторожна в тратах и расходует средства только на необходимое. Уход за Уиллисом обходится в десятки тысяч долларов ежемесячно.

Брюс Уиллис завершил карьеру в 2021 году после выхода боевика «Убийца». Его фильмография насчитывает более сотни работ, а в лучшие годы гонорары превышали 100 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жена Брюса Уиллиса Эмма до постановки диагноза актеру думала о разводе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.