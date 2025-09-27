«Здравые силы в мире есть»: Дегтярев о возвращении статуса ПКР

Глава Минспорта РФ Дегтярев о возвращении статуса ПКР: здравые силы в мире есть

Россию восстановили в правах на членство в Международном паралимпийском комитете (IPC).

Решение о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России и допуске российских паралимпийцев к международным соревнованиям под национальным флагом и гимном свидетельствует о наличии «здравых сил в мире». Об этом заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Министр подчеркнул, что решение Генеральной Ассамблеи Международного Паралимпийского комитета было тяжелым. Дегтярев поблагодарил дипломатов, посольства и МИД РФ за поддержку ПКР.

«Мы вместе занимались тем, что объясняли позицию России о невозможности введения санкций против паралимпийцев, и голосование хорошо показало, что здравые силы в мире есть, и они поддерживают развитие спорта без ограничений, без санкций», — отметил он.

Дегтярев также заявил, что теперь при победе российских спортсменов в соревнованиях будет подниматься флаг РФ и звучать гимн. Он уточнил, что относится к плаванию, стрельбе, легкой атлетике и следж-хоккею.

«Согласно решению Международного паралимпийского комитета, наши атлеты должны выступать как единая команда под флагом России с гимном», — подчеркнул министр спорта.

По словам Дегтярева, это знаковое событие, которое показывает абсолютную незаконность и глупость всех санкций, наложенных на российских спортсменов.

