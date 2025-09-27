Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев

Фото: Вконтакте/Театральный центр «За Чёрной речкой»/teatrzcr

Артист снимался в телекартинах с начала 2000 лет.

Актер, снявшийся в сериале «Тайны следствия», Александр Иовлев, ушел из жизни в понедельник, 22 сентября. Об этом стало известно из сообщения Театрального центра «За Черной речкой».

Артиста не стало на 80-м году жизни.

«Он всегда находил нужные слова, знал подход к каждому, верил в каждого. Его напутствия и добрые слова будут с нами всегда», — отметили в учреждении культуры.

Родился Иовлев 4 декабря 1945 года. Он окончил режиссерский курс Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1973 году. После этого работал главным режиссером Самарского ТЮЗа.

В период с 1977 по 1997 год местом работы Иовлева было сначала Ленинградское, а затем Санкт-Петербургское радио. Там он занимал должность режиссера литературно-драматической редакции. Также за эти годы он поставил спектакли в театрах «Интерателье» и «Эсперанты».

Артист работал в «Театре за черной речкой» с 1999 года. Помимо этого, он преподавал в СПбГУ. К тому же Александр занимал пост заместителя директора театральной программы на факультете филологии и искусств.

В числе постановок артиста — «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Здравствуй, Мэри Поппинс!», «Миф о десанте», «В гостях у Андерсена», «Четыре миллиарда долларов, или Осторожно — золотая рыбка!», «Урфин Джюс, или Тайна трех камней», «Сторож для Ариадны». Он был композитором к некоторым спектаклям.

С начала 2000-х Иовлев снимался в различных телекартинах: «Тайны следствия», «Омут», «Тамбовская волчица», «Попытка к бегству» и «Б. О. М. Ж.».

