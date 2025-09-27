Первые заморозки: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Вся следующая неделя в Москве пройдет в тылу холодного фронта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Синоптики предупредили о неблагоприятной погоде в ближайшие дни.
В Москве на следующей неделе ожидается похолодание. Об этом сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в ходе беседы с изданием «Вечерняя Москва».
По его словам, в субботу, 27 сентября, ожидается дождь, который продолжится до утра воскресенья. После этого в Москву и область придет высокое атмосферное давление.
«Вся неделя пройдет под высоким давлением в тылу холодного фронта. Ожидается сухая, в меру прохладная погода», — уточнил эксперт.
При этом Цыганков добавил, что на предстоящей неделе в российской столице граждан ожидает переменчивая облачность с прояснениями. Как он отмечает, температура будет держаться на уровне +9-14 градусов.
Однако первые заморозки ощутят жители Московской области: в ночное время температура опустится до -4 градусов, тогда как к концу недели ожидается потепление до +1-5 градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что к осенне-зимнему периоду отопительного сезона подготовлено свыше 74 тысяч объектов в Москве.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.