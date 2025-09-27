«Время для мультфильмов»: Брухунова показала, как проводит выходной с семьей

Татьяна Брухунова показала, как проводит выходные с супругом и детьми

Фото: Instagram*/bruhunova

Трогательный снимок супруга Евгения Петросяна опубликовала в своих социальных сетях.

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна показала, как проходят их семейные вечера. Домашний снимок Татьяна Брухунова опубликовала в своих социальных сетях.

На фото 80-летний Петросян вместе с сыном Ваганом лежат на диване и смотрят мультфильмы.

«Выходной день — время для просмотра мультфильмов», — подписала Татьяна.

В последнее время супруга юмориста все чаще делится трогательными семейными кадрами, показывая мужа и детей.

Фото: Instagram*/bruhunova

Петросян узаконил отношения со своей пятой женой Татьяной Брухуновой в 2019 году. В 2020 году у пары родился сын Ваган, а в октябре 2023 года — дочь Матильда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Брухунова отвергла обвинения в том, что они с мужем праздновали его юбилей в усадьбе на озере Наговье в Тверской области по бартеру.

