«Шаг вперед»: легкоатлет Ашапатов о возвращении России членства в IРС

Восстановление России в правах на членство в Международном паралимпийском комитете (IPC) — шаг вперед. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил четырехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Алексей Ашапатов.

По его словам, признание российской позиции на мировом уровне во многом поможет спортсменам. Например, они смогут выступать под символами РФ, и так их отличат от других участников соревнований.

«Мировое сообщество, наконец-то, поняло и приняло нашу позицию. Допустили нас на соревнования под флагом и с гимном нашей страны. Теперь можно спокойно носить форму с надписью „Россия“, выставлять в соцсетях фотографии с флагом России, потому что раньше этого делать было нельзя. За глаза нас начали называть „зеленые человечки“ из-за формы, которая была в нейтральном цвете», — пояснил легкоатлет.

К тому же он выразил благодарность за приложенные силы в вопросе возвращения членства России в IPC. Он полагает, что прийти к успешному результату удалось при совместной работе.

«Паралимпийский комитет России (ПКР) сделал очень много, чтобы совершился допуск наших ребят до соревнований. Правительство России помогало. Это совместная работа, которая дала результат. Теперь наши спортсмены могут выступать на различных соревнованиях под нашим флагом и с гимном. Это очень дорогого стоит, потому что для каждого спортсмена представлять свою страну именно с флагом и с гимном — это шаг вперед», — отметил Ашапатов.

Он подчеркнул, что выступать без отличительных символов страны было обидно.

«Каждый спортсмен гордится своей страной, потому что она его поддерживает. Все результаты — это не только личные победы, но это и победы для всей страны. Спорт — это состязание, соревнование. И ты должен соревноваться за свою страну», — заключил собеседник.

До этого сообщалось, что Паралимпийский комитет России (ПКР) сумел восстановить свои права в Международном паралимпийском комитете (IPC). С этого момента российские спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх под флагом, гимном и с прочими национальными символами РФ. В программу включены такие виды спорта, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

Ранее, писал 5-tv.ru, мастер спорта международного класса Вадим Алешкин назвал новостью дня восстановление прав РФ в членстве IРС.

