Лариса Долина призналась, чего ей не хватает с советских времен
Долина: современной эстраде не хватает поэтов-песенников
Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Сомов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В современном мире этого почти уже нет.
Современной эстраде не хватает поэтов. Таким выводом с 5-tv.ru поделилась народная артистка России Лариса Долина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной юбилейному концерту в Кремле.
По ее словам, в советские годы существовала целая плеяда авторов, создававших тексты, которые становились стихами в музыке.
«Леонид Дербенев, Игорь Шаферан… Илья Резник, к счастью, живой, слава тебе, Господи, который пишет стихи песнями, а не просто текстами», — добавила певица.
Теперь же, считает Долина, многие авторы подменяют поэзию сленгом и простыми текстами.
«Все же, может быть, я консерватор в какой-то степени. Но мне вот не хватает серьезной такой красивой поэзии», — призналась артистка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Долина поделилась размышлениями о своей профессии. По ее словам, артист обязан полностью отдавать себя сцене. И если зритель видит праздник, то за кулисами скрывается труд, который часто сопровождается усталостью и болью.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.