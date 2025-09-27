Лариса Долина призналась, чего ей не хватает с советских времен

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Сомов; 5-tv.ru

В современном мире этого почти уже нет.

Современной эстраде не хватает поэтов. Таким выводом с 5-tv.ru поделилась народная артистка России Лариса Долина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной юбилейному концерту в Кремле.

По ее словам, в советские годы существовала целая плеяда авторов, создававших тексты, которые становились стихами в музыке.

«Леонид Дербенев, Игорь Шаферан… Илья Резник, к счастью, живой, слава тебе, Господи, который пишет стихи песнями, а не просто текстами», — добавила певица.

Теперь же, считает Долина, многие авторы подменяют поэзию сленгом и простыми текстами.

«Все же, может быть, я консерватор в какой-то степени. Но мне вот не хватает серьезной такой красивой поэзии», — призналась артистка.

