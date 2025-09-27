Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным совместных шагов в сложное время

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров с президентом России они обсуждали совместные шаги в сложной ситуации в мире.

«Думали, как же нам выжить в это сложное время», — приводит слова белорусского президента БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что ситуация в мире заставляет задумываться о своих текущих действиях даже такую большую и богатую ресурсами страну, как Россию. Лукашенко добавил, что Белоруссии тоже нужно «эффективно работать, чтобы развиваться и жить на своей земле».

Рабочая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла накануне в Кремле и завершилась спустя более пяти часов, сообщило агентство БелТА.

Лидеры двух стран обсудили целый комплекс вопросов, касающийся двусторонних отношений. Путин отметил, что экономические отношения двух стран находятся в хорошем состоянии, в частности, торговля продолжает расти. Так, товарооборот между странами достиг уровня в 50 миллиардов долларов.

До этого Путин провел встречу с Лукашенко на Глобальном атомном форуме, который проходил на ВДНХ в Москве. Президент Белоруссии выразил благодарность российскому лидеру за содействие в строительстве Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), отметив важность и плодотворность сотрудничества с Россией.

