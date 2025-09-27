Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инициатива станет ориентиром для Международного олимпийского комитета.

Восстановление России в правах по членству в Международном паралимпийском комитете (IPC) — важный этап на пути к полному восстановлению в правах российских атлетов на международной спортивной арене. Таким мнением поделился министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью «Спорт-Экспресс».

«Решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России — важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене», — сказал он.

Дегтярев сообщил, что теперь российские паралимпийцы смогут участвовать в соревнованиях под российским флагом и с исполнением гимна в таких видах спорта, как легкая атлетика, плавание, следж-хоккей, пулевая стрельба, пауэрлифтинг и других.

Министр спорта выразил уверенность, что предложенная инициатива станет ориентиром для Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных федераций, которые будут более благосклонны к российской стороне.

Паралимпийский комитет России (ПКР) восстановил свои права в Международном паралимпийском комитете (IPC). Теперь российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпийских играх под флагом, гимном и прочими национальными символами. В программу входят такие виды спорта, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова назвала эту инициативу важным шагом вперед для российских спортсменов.

Ранее, писал 5-tv.ru, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал решение IPC о допуске россиян началом перемен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.