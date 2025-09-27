ВС РФ освободили Степовое, Дерилово и Майское

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Населенные пункты находятся в ДНР и Днепропетровской области.

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Степовое в Днепропетровской области, а также Дерилово и Майское в Донецкой Народной Республике. Об этом 27 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным Минобороны, части группировки «Центр» нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также двух подразделений нацгвардии в районах Красноармейска, Красного Лимана, Удачного, Московского, Димитрова, Петровки, Доброполья, Родинского и Рубежного в ДНР.

Украинские силы понесли потери до 475 человек, сообщило ведомство. Кроме того, российские военные уничтожили один танк, бронетранспортер, два пикапа и два артиллерийских орудия.

Также средства противовоздушной обороны РФ перехватили две управляемые авиационные бомбы и 131 беспилотник.

Накануне стало известно, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области. Тогда потери украинской армии на этом направлении за неделю составили около 1250 военнослужащих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.