В Ленобласти задержали восемь фигурантов по делу о продаже суррогатного алкоголя

Фото: Telegram/Прокуратура Ленинградской области/prok_lenobl

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О массовом отравлении в Сланцевском районе Ленинградской области стало известно накануне.

В Ленинградской области по делу о продаже суррогатного алкоголя задержаны восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.

«Задержаны восемь лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя», — сказали в ведомстве.

В ходе расследования были проведены обыски, в результате которых было изъято более одной тысячи литров суррогатного алкоголя. Теперь предстоит установить источник его поступления в регион.

О массовом отравлении в Сланцевском районе Ленинградской области стало известно накануне. Всего за месяц жертвами суррогата стали 19 человек. Суррогатный алкоголь закупали буквально канистрами. Спирт из десятилитровой тары разбавляли, разливали в стекло.

Следственный комитет по городу Волосово СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших от отравления спиртом в Волосово в Ленобласти выросло до шести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.