Число погибших от отравления спиртом в Волосово в Ленобласти выросло до шести

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Трое подозреваемых уже задержали.

Количество погибших от отравления спиртом в Волосово в Ленинградской области выросло до шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

«При судебно-медицинском исследовании тел шести погибших, доставленных с территории Волосовского района Ленинградской области в период с 10 по 17 сентября, установлено высокое и/или смертельное содержание метилового спирта», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет по городу Волосово СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В ходе оперативных действий были задержаны трое мужчин. По версии следствия, подозреваемые продали погибшим некачественный алкоголь. При обыске у них были изъяты канистры со спиртосодержащей жидкостью.

«В ближайшее время им (подозреваемым. — Прим. ред.) будет предъявлено обвинение. Следствием перед судом возбуждены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники СК продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленинградской области 19 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем.

