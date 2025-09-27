Журова: решение IPC по российским паралимпийцам должно стать примером для МОК

Фото, видео: Владимир Гердо/ТАСС; 5-tv.ru

Снятие ограничений отражает перемены в международном спортивном сообществе.

Международный олимпийский комитет (МОК) должен обратить внимание на решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о допуске россиян к соревнованиям под национальным флагом и гимном. Об этом 5-tv.ru заявила заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Очень радостное событие, что Международный паралимпийский комитет допускает наших спортсменов с флагом и гимном. Это пример олимпийскому комитету», — отметила депутат.

По словам Журовой, со временем в международных организациях все больше представителей голосуют за снятие ограничений с российских спортсменов. Она подчеркнула, что наличие национального флага и гимна на соревнованиях имеет для атлетов особое значение.

«Это большой шаг вперед. Наши спортсмены будут не просто участвовать в международных соревнованиях, а участвовать с флагом и гимном. Это приятная новость», — добавила парламентарий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что россияне получили право выступать на Паралимпийских играх под национальной символикой. К участию допущены представители таких дисциплин, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

