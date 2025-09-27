«Не имеешь права сделать по-другому»: чем Долиной пришлось заплатить за славу

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка рассказала о том, через что она и ее коллеги проходят каждый день.

Быть артистом — это тяжкий труд. Об этом заявила народная артистка РФ Лариса Долина на пресс-конференции в ТАСС в канун юбилейного концерта в Кремле.

Долина считает, что, выбрав профессию артиста, человек должен ей служить и отдаваться полностью.

«Если ты хотя бы на два процента не допоешь, не допоймешь, ты в этой профессии не будешь», — говорит певица.

Долина с грустью отметила, что многие воспринимают ее работу как сплошной праздник, но это не так.

«Какой это труд нечеловеческий, знаем только мы — артисты», — говорит она.

Зрители и понятия не имеют о том, что происходит за кулисами. Артисты — тоже люди, и у них может случаться разное в жизни: температура, плохое самочувствие. Но, несмотря на это, нужно идти и выступать.

«Потому что не имеешь право сделать по-другому. В любом состоянии ты выходишь и выдаешь», — говорит Долина.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительницу Казани обязали выплатить Ларисе Долиной почти 15 миллионов рублей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.