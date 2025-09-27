СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Алексея Лихачева
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В Незалежной внесли его в базу данных как обвиняемого по уголовным статьям.
Служба безопасности Украины объявила в розыск генерального директора государственной корпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Об этом 27 сентября следует из базы данных СБУ, сообщает ТАСС.
По информации агентства, Лихачеву вменяются уголовные статьи. Он числится в розыске украинских властей с 2024 года.
Ранее аналогичные меры предпринимались в отношении других российских официальных лиц. Так, 16 сентября СБУ внесла в розыск председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову. Она также обвиняется по нескольким украинским уголовным статьям и разыскивается с ноября 2024 года.
До этого, 14 сентября, в базе СБУ появился депутат Государственной думы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.