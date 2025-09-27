«Высокие требования»: почему у школьников развивается хроническая усталость

Врач Морозова: высокая нагрузка в школе может привести к хронической усталости

Такое состояние часто сопровождается другими неприятными симптомами.

Современные дети из-за высокой нагрузки в школе могут столкнуться с хронической усталостью, что негативно влияет на организм. Об этом «Известиям» рассказала старший врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

Эксперт подчеркнула, что физиологическая усталость является нормальной реакцией организма. По словам Морозовой, справиться с ней помогает отдых. Однако опасность представляет хроническая усталость, которая сохраняется более трех месяцев. Ее неотъемлемыми спутниками являются снижение концентрации, раздражительность, головные боли и частые инфекции.

«Современная школьная программа предъявляет высокие требования к детям: длинный учебный день, домашние задания, дополнительные занятия, кружки, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Ученики 5–9 классов проводят за партой по шесть-семь часов в день, а с учетом домашней работы общая нагрузка достигает 10–12 часов», — отметила специалист.

Врач уточнила, что нарушение режима сна и психоэмоциональное напряжение становятся ключевыми факторами риска. Подчеркивается, что 9-11 часов спят только 15% школьников. При хроническом стрессе в организме начинает вырабатываться кортизол. Он, в свою очередь, подавляет активность Т-лимфоцитов, а также снижает продукцию интерферонов и иммуноглобулина А. Это, по словам специалиста, увеличивает риск респираторных инфекций.

Морозова сообщила, что у 25% школьников с высокой нагрузкой наблюдаются признаки иммунного истощения. Эксперт подчеркнула, что проявляться это может частыми ОРВИ, затяжными формами инфекций и рецидивирующими герпесвирусными заболеваниями. В особой зоне риска, по словам специалиста, находятся дети с наследственной предрасположенностью к аутоиммунным заболеваниям. Также внимание стоит уделить тем школьникам, у кого диагностированы хронические патологии или наблюдается нарушение режима сна.

В то же время врач рассказала о том, что необходимо сделать, чтобы уменьшить вероятность возникновения хронической усталости. По словам Морозовой, нужно обеспечить детей сном продолжительностью не менее девяти часов. Питание должно содержать достаточное количество белка и витаминов. Также стоит ограничить экранное время вечером и создать эмоционально безопасную среду.

К педиатру же, по мнению эксперта, необходимо обращаться, если усталость сохраняется больше месяца или ребенок часто болеет.

