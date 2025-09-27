Жительница США случайно нашла алмаз весом почти три карата

Фото: © Getty Images/MediaNews Group/Boulder Daily Camera via Getty Images / Contributor

Камень девушка назвала в честь племянника.

Американка Рэйна Мэдисон случайно выкопала из земли в аризонском парке «Кратер алмазов» крупный драгоценный камень. Алмаз весом почти три карата девушка захотела назвать в честь племянника — именно его день рождения Мэдисон вместе с семьей отмечали в тот день. Удивительную историю рассказывает Daily Mail.

Находясь в парке отдыхающие накопали несколько ведер земли и стали просеивать ее в поисках драгоценностей — такое развлечение предлагается всем гостям «Кратера алмазов». Уверенность организаторов в том, что гости не отыщут ничего ценного, испарилась, когда стало известно: найден крупный алмаз.

Камень оценили эксперты. Специалисты подтвердили, что это был, действительно, алмаз весом 2,79 карата. Его Мэдисон назвала «Бриллиантом Уильяма», в честь племянника. Но отдала ли она этот именной камушек ему в качестве подарка, вероятно, так и останется загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе крупнейшего в России бриллианта «Новое солнце», который собирались продать на аукционе. Алмаз редкого цвета Vivid Yellow был обнаружен в арктических условиях. Возраст оценивается примерно в один миллиард лет. Его огранка заняла более двух лет и над ней трудились 15 специалистов.

