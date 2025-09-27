Масштабное бедствие: города США и Великобритании столкнулись с нашествием крыс

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это связано с плохой работой коммунальных служб, а также износом инфраструктуры.

Число крыс в городах США и Великобритании за последние годы значительно увеличилось. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает телерадиокомпания BBC.

Отмечается, что более половины компаний, входящих в Британскую ассоциацию по борьбе с вредителями (BPCA), за последние пять лет столкнулись с увеличением числа вызовов. А за 2025 и 2024 годы количество обращений выросло на 20%.

Посчитать точную численность крыс на улицах городов практически невозможно, что обусловлено их образом жизни. Всего территорию Соединенного Королевства могут населять, по разным оценкам, от десяти до 120 миллионов крыс.

Сообщается и о нашествии грызунов в некоторых городах США. Так, в Вашингтоне численность крыс за последние 17 лет выросла на 400%, в Сан-Франциско — на 300% и в Нью-Йорке — на 160%. Подчеркивается, что бедствие затронуло в том числе и крупнейший город Канады — Торонто, а также столицу Нидерландов — Амстердам.

Эксперты назвали целый ряд причин, почему численность крыс может расти. Среди них повышение среднегодовой температуры, увеличение пищевых отходов, плохая работа коммунальных служб, а также износ инфраструктуры. Все это создает хорошие условия для размножения грызунов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как крыса напала на ребенка в подъезде многоэтажки в Воронеже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.