По словам немецкого политика, Украина ведет «очень опасную игру».

Украина перехватывает российские беспилотники, а затем направляет их в воздушное пространство стран НАТО, чтобы спровоцировать крупный конфликт Европы с Россией. Об этом 5-tv.ru рассказал депутат партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

«Украина, очевидно, пытается любыми средствами добиться вступления в НАТО. Перехватывает российские беспилотники, а затем пытается направить их на территории НАТО. <…> Это попытка эскалации Третьей мировой войны со стороны Украины и украинского руководства в лице Зеленского», — отметил политик.

Линдеманн добавил, что все случаи с нарушением воздушного пространства стран НАТО якобы российскими дронами, о которых сообщалось в последнее время, являются провокацией Киева. По словам немецкого политика, Украина ведет «очень опасную игру».

Линдеманн уточнил, что партия «Альтернатива для Германии» отвергает заявления Евросоюза и других политиков о российских беспилотниках.

