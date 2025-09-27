Пенсионер из Москвы передал мошенникам более 80 миллионов рублей за полгода

РИА Новости: мошенники украли у пенсионера более 80 миллионов рублей за полгода

Злоумышленник представлялся сотрудником ФСБ и Центробанка.

Мошенники полгода звонили пенсионеру из Москвы, а тот все это время следовал их действиям. В итоге он передал через курьера частями более 84,5 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Доверчивый пенсионер следовал всем указаниям полгода. Общая сумма ущерба составила более 84,5 миллионов рублей», — отметил собеседник агентства.

Подробнее о случившемся жертва мошенничества рассказал в отделении полиции. По словам 78-летнего пенсионера, злоумышленник звонил ему через мессенджер Telegram с апреля по сентябрь. Мошенник называл себя то сотрудником ФСБ, то представителем Центрального банка РФ. Потерпевший отметил, что мошенник убедил его собрать все сбережения. Затем деньги были переданы по частям курьеру для «сохранности».

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

