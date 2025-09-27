В Нью-Йорке прошли антиизраильские протесты на фоне выступления Нетаньяху на Генассамблее ООН

Фото, видео: 5-tv.ru

Акции посетили несколько сотен человек.

В Нью-Йорке прошли антиизраильские протесты на фоне визита в город премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На месте событий находится корреспондент 5-tv.ru Евгения Власова.

«Сегодня протестующие против войны в Газе собрались в нескольких кварталах от штаб-квартиры ООН в восточной части Манхэттена», — отметила журналист.

Уточняется, что протесты посетили несколько сотен человек. Митингующие выкрикивали лозунги, а также размахивали самодельными плакатами. По словам Власовой, многие протестующие приходят на акции ежедневно на протяжении уже двух месяцев.

Поводом для последних протестов стал визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк. Он выступил на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН 26 сентября. Когда израильский лидер поднялся на трибуну, многие делегаты освистали его, а затем и вовсе покинули зал. Лишь немногие остались, чтобы выслушать Нетаньяху. Он в свою очередь рассказал о военной операции в секторе Газа и потребовал от боевиков ХАМАС вернуть заложников. В противном случае Израиль продолжит бомбардировки анклава.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по мнению президента США Дональда Трампа, сделка по достижению мира в секторе Газа будет скоро заключена.

