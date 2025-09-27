Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Расчет применял осколочно-фугасные снаряды, что позволяет наносить максимальное поражение живой силе противника.

Расчет гаубицы «Д-30» уничтожил опорный пункт ВСУ в Сумской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Для подготовки к стрельбе нашему подготовленному расчету необходимо не более двух минут. Каждый военнослужащий нашего расчета хорошо знает порядок действий… Для того, чтобы научиться профессии наводчика, необходимо пройти обучение около двух недель, так как гаубица очень простая и интуитивно понятная. Ну, а далее, быстрота наводки приходит с опытом…» — поделился наводчик орудия с позывным «Мангуст».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

