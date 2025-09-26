«Умоляла отпустить ее»: 14-летнюю девочку дважды продали в сексуальное рабство

В Индии 14-летнюю девочку дважды за две недели продали в сексуальное рабство

Фото: www.globallookpress.com/Andreas Bardell

Между эпизодами прошло буквально две недели.

В индийском штате Гуджарат задержали супружескую пару по подозрению в похищении и продаже 14-летней девочки в сексуальное рабство дважды за две недели. Об этом сообщает The Times of India.

По словам самой потерпевшей, ее похитили и продали одному из жителей деревни, который эксплуатировал девочку два дня, а затем отпустил по неизвестной причине. После возвращения домой через десять дней ее снова поймали и продали другому мужчине, который десять дней угрожал и насиловал подростка.

«Девочка повиновалась, но умоляла отпустить ее, что и произошло», — говорится в материале издания.

Злоумышленники собирались продать девочку в третий раз, но вмешалась полиция. В правоохранительные органы внезапно обратилась мать девочки. Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении, продаже в сексуальное рабство и изнасиловании несовершеннолетней.

По данным издания, задержано пятеро подозреваемых, включая тех, кто продавал и покупал девочку. Расследование продолжается.

Ранее в индийском городе Канпур 25-летнюю невесту заперли в комнате с ядовитой змеей из-за спора о приданом. Конфликт возник после того, как семья девушки отказалась предоставить дополнительные подарки при браке. Родственники жениха заперли женщину в помещении и поместили туда ядовитую рептилию. Змея укусила невесту, а необходимую помощь ей не оказали.

