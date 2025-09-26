Путин: ветеранов СВО нужно привлекать к задачам управления в органах власти
В первую очередь президент обратил внимание на выпускников программы «Время героев».
Ветеранов специальной военной операции (СВО) нужно привлекать в органы власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами российских субъектов в формате видеоконференции.
По словам российского лидера, необходимо вовлекать в работу выпускников программы «Время героев» и ее региональных аналогов.
«Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции, в первую очередь выпускников действующей на федеральном уровне программы „Время героев“ и ее региональных аналогов», — подчеркнул президент РФ.
Путин убежден, что верность Родине, которую показывают военнослужащие, прошедшие боевую закалку, и их твердые внутренние принципы станут ориентирами для всех, кто сейчас работает в органах власти.
