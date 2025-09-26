Путин назвал многообразие регионов главным преимуществом России

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Президент подчеркнул важность тесного взаимодействия федеральных и региональных властей.

Многообразие регионов России является ее преимуществом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами российских регионов в формате видеоконференции.

«У каждого региона есть своя специфика, свои, в чем-то отличные от других, текущие задачи. Но именно такое многообразие — одно из сильнейших преимуществ нашей страны», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что для долгосрочного роста экономики, для решения задач технологического лидерства важно обеспечить условия тесного взаимодействия федеральных и региональных властей.

По словам президента, на текущий момент ключевой задачей является укрепление суверенитета и безопасности страны. Для этого важно то, что делают регионы для обеспечения оборонно-промышленного комплекса.

