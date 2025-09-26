Лукашенко: есть хорошие предложения по решению конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент Белоруссии выразил желание побеседовать с Зеленским.

По урегулированию конфликта на Украине есть хорошие предложения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Александру Зарубину.

«Есть на столе хорошие предложения по Украине, которые на Аляске во время саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, в том числе, были услышаны последним», — подчеркнул он в ходе беседы.

К тому же Лукашенко отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен согласиться с этими предложениями, поскольку в ином случае украинский лидер рискует потерять страну.

«Я бы хотел вот с Зеленским просто поговорить. У меня есть, что ему сказать. И думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации в вопросе окончания конфликта», — сказал белорусский лидер.

Помимо этого, он пояснил, что нынешние предложения по решению украинского кризиса, которые исходили от США, являются выгодными для Зеленского.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал Белоруссию важным партнером России в атомной энергетике.

